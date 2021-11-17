Гвоздик высказался о следующем сопернике Далакяна

Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира WBC в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 KO) с обладателем временного пояса Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО):

Для Консепсьона этот бой очень важен. Но не менее значительный он и для Далакяна. Артему уже 34 года и, если он хочет объединить несколько титулов в дивизионе, то нужно поторопиться. Луис – отличный соперник, чтоб еще раз заявить о себе, провести обязательную защиту, обезопасить в случае победы пояс та думать про объединяющие бои.

Панамец неплохо обучен, характерный боксер, который хорошо бьет. С такими оппонентами нужно быть внимательным с первой до последней секунды каждого раунда. Конечно, его заявления про желание забрать пояс из Украины – часть шоу перед боем, но недооценивать Консепсьона явно не стоит. В идеале Артему нужно не просто победить, а сделать это очень эффектно».