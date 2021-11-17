Гвоздик высказался о следующем сопернике Далакяна
Бывший чемпион мира Александр Гвоздик поделился мнением о предстоящем бое чемпиона мира WBC в наилегчайшем весе Артема Далакяна (20-0, 14 KO) с обладателем временного пояса Луисом Консепсьоном (39-8, 28 КО):
«У Артема будет непростой поединок. На чемпионском уровне проводных боев не бывает. А тут еще и опытный соперник, который мечтает поменять временный титул на полноценный. При этом понимая, что подобного шанса у него уже может и не быть. Не забываем, что Консепсьон провел на профессиональном ринге почти вдвое больше поединков, чем Далакян.
Для Консепсьона этот бой очень важен. Но не менее значительный он и для Далакяна. Артему уже 34 года и, если он хочет объединить несколько титулов в дивизионе, то нужно поторопиться. Луис – отличный соперник, чтоб еще раз заявить о себе, провести обязательную защиту, обезопасить в случае победы пояс та думать про объединяющие бои.
Панамец неплохо обучен, характерный боксер, который хорошо бьет. С такими оппонентами нужно быть внимательным с первой до последней секунды каждого раунда. Конечно, его заявления про желание забрать пояс из Украины – часть шоу перед боем, но недооценивать Консепсьона явно не стоит. В идеале Артему нужно не просто победить, а сделать это очень эффектно».
Бой состоится 20 ноября в Киеве. Ранее Далакян и Консепсьон провели дебютную битву взглядов.