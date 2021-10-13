Промоутер Усика ответил Андре Уорду, который не дает украинцу шансов в бою с Фьюри

Александр Красюк / фото - ХSPORT

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves ответил на слова Андре Уорда, который считает что у украинца нет шансов в бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Я скажу, что если Фьюри подойдет к Усику в той же форме, в которой он подошел к Уайлдеру, это будет не лучшее его решение.

Многие считали, что Усик уступит Джошуа: из-за его размеров, навыков, удара. Но мы увидели, что произошло».