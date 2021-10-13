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Тема дняУкраина может выйти со второго места, даже если снова не победит Боснию. Рассматриваем все возможные расклады в нашей группе
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Промоутер Усика ответил Андре Уорду, который не дает украинцу шансов в бою с Фьюри

Александр Красюк заявил, что ни в чем нельзя быть уверенным
Бокс Профессиональный бокс
12:32
Промоутер Усика ответил Андре Уорду, который не дает украинцу шансов в бою с Фьюри
Александр Красюк / фото - ХSPORT

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves ответил на слова Андре Уорда, который считает что у украинца нет шансов в бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

«Слышал, Уорд говорил, что у Усика нет шансов в бою с Фьюри. Он эксперт в боксе. Но многие люди говорят разные вещи. Некоторые говорят, что шансов нет, потому что Тайсон настолько большой, мощный, тяжелый. Другие говорят, что у Усика есть все шансы, потому что он настолько быстрый, настолько талантливый. Именно поэтому мы и любим бокс, именно поэтому мы и хотим, чтобы такие бои происходили.

Я скажу, что если Фьюри подойдет к Усику в той же форме, в которой он подошел к Уайлдеру, это будет не лучшее его решение.

Многие считали, что Усик уступит Джошуа: из-за его размеров, навыков, удара. Но мы увидели, что произошло».

Напомним, Красюк рассказал, как Усик отреагировал на победу Фьюри над Уайлдером.

 

Михаил Рыбак
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(Голосов: 2)

Теги

Александр Красюк Александр Усик Тайсон Фьюри

Комментарии 1

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13 октября 2021г. 19:29
Я смотрел последний бой Усика и последний бой Тайсона. Тайсон Фьюри Явно проигрывает Саше Усику в скорости. А выиграл Тайсон свой последний бой потому что его соперник сам подлез под удар. Моё мнение такое Усик выиграет у Тайсона 100%
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