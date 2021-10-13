Водка за 1100 долларов из горла. Фьюри организовал грандиозную вечеринку после победы над Уайлдером
Промоутер Усика ответил Андре Уорду, который не дает украинцу шансов в бою с Фьюри
Александр Красюк заявил, что ни в чем нельзя быть уверенным
12:32
Александр Красюк / фото - ХSPORT
Александр Красюк, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика (19-0, 13 КО), в интервью YouTube каналу Behind The Gloves ответил на слова Андре Уорда, который считает что у украинца нет шансов в бою с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
«Слышал, Уорд говорил, что у Усика нет шансов в бою с Фьюри. Он эксперт в боксе. Но многие люди говорят разные вещи. Некоторые говорят, что шансов нет, потому что Тайсон настолько большой, мощный, тяжелый. Другие говорят, что у Усика есть все шансы, потому что он настолько быстрый, настолько талантливый. Именно поэтому мы и любим бокс, именно поэтому мы и хотим, чтобы такие бои происходили.
Я скажу, что если Фьюри подойдет к Усику в той же форме, в которой он подошел к Уайлдеру, это будет не лучшее его решение.
Многие считали, что Усик уступит Джошуа: из-за его размеров, навыков, удара. Но мы увидели, что произошло».
Напомним, Красюк рассказал, как Усик отреагировал на победу Фьюри над Уайлдером.