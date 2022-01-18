Иноуэ намерен сменить дивизион
Иноуэ и Донэйр близки к подписани контракта на поединок
Титулованные боксеры могут встретиться в ринге весной
09:55
Иноуэ и Донэйр / Фото - talksportЧемпион мира по версиям WBA Super и IBF в легчайшем дивизионе Наойя Иноуэ (22-0, 19 KO) и обладатель пояса WBC Нонито Донэйр (42-6, 28 КО) ведут переговоры о бое. Об этом в интервью BoxingScene сообщил промоутер Донейра и генеральный директор Probellum Ричард Шефер.
«Это определенно бой, который мы хотели бы провести. Нонито тоже хотел бы этого. У нас нет проблем с поездкой в Японию. У Донэйра хватает смелости снова отправиться в логово льва. Это один из самых больших боев, которые можно провести в спорте. Я не могу говорить от имени Иноуэ, но я знаю, что он тоже хочет этого боя. Я всегда считал, что когда нужно устроить большой поединок, ты его добьешься».
«Я собираюсь исчерпать все ресурсы и не оставлю камня на камне, чтобы провернуть эту битву. Это то, чего хотят Нонито и фанаты бокса. Мы должны сделать это. Я верю, что мы справимся. Оба парня стали только сильнее после того боя и, вероятно, даже стали еще лучше. Особенно это касается Нонито».
Поединок может состояться на территории Японии весной.
Напомним, легендарные боксеры уже встречались в ринге. В ноябре 2019 года в финале Всемирной боксерской суперсерии Иноуэ одержал победу над своим оппонентом решением судей.
В своем последнем поединке, который состоялся 14 декабря, Иноуэ нокаутировал Арана Дипаэна (12-3, 11 KO).
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