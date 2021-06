Иноуэ легко прибил очередного соперника. Ему нужен более серьезный вызов

Иноуэ не испытал проблем с Дасмариньясом / Фото - twitter.com/trboxing

Последняя суббота получилась очень загруженной с точки зрения боксерских противостояний, несмотря на перенос на август боя Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа. Пожалуй, наиболее яркой вывеской было противостояние чемпиона по версиям IBF и WBA японца Наоя Иноуэ и филиппинца Майкла Дасмариньяса в рамках легчайшего веса.

Поединок не получился затяжным и интригующим – японский боксер в очередной раз подтвердил, что является сильнейшим бойцом своего дивизиона, и отправил соперника в нокаут уже в третьем раунде. Получилось очень эффектно, как и все нокауты после удара по печени.

Сейчас Иноуэ находится на пути к вершине рейтинга P4P (рейтинг боксеров вне зависимости от весовой категории), но насколько реальным является то, что он превзойдет Канело Альвареса и Теренса Кроуфорда?

На первый взгляд, Иноуэ мало что может сделать, чтобы продвинуться в этом направлении, однако трудно не признать, что в своей весовой категории Иноуэ практически нет равных. В каждом поединке он безоговорочно доминировал и очень быстро все заканчивал нокаутом.

Наибольший смысл для дальнейшего продвижения для Иноуэ составляет сейчас поединок против Нонито Донэйра. Конечно же, если тот 14 августа справится с Риелем Касимеро, и это будет объединение титулов. На данный момент филиппинец владеет титулом WBC, если победит Касимеро – прибавит к нему еще и пояс WBO. Вот так паззл и сложился – самый что ни на есть очевидный, хотя японец и продолжает все отрицать.

Донэйр и Иноуэ уже пересекались. 7 ноября 2019-го года их поединок закончился победой японца решением судей, но теперь в этом противостоянии еще больше. Тогда это был финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и бой за титулы WBA и IBF, теперь же на кону будут стоять все четыре основных титула – мечта любого боксера.

Безусловно, это шанс для Иноуэ обойти либо Кроуфорда, либо Альвареса и ворваться в топ-2 рейтинга P4P. Сам японец недавно говорил, что для него этот рейтинг значит очень много, и он на него обращает пристальное внимание. Для него это единственная возможность увидеть, что он является лучшим бойцом мира – цель, даже важнее, чем доминирование в своем дивизионе.

