Известны имена рефери и судей, которые обслужат бой Усик – Джошуа

Мегафайт состоится 25 сентября

Фото: talkSPORT

Известны имена рефери и судей, которые обслужат главный бой сентября в мировом боксе между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В ринге отработает местный рефери Майкл Александер. Судейским подсчетом займется интернациональная команда в составе Виктора Фесечко (Украина), Говарда Фостера (Великобритания) и Стива Вайсфелда (США).

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.