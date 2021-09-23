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Известны имена рефери и судей, которые обслужат бой Усик – Джошуа

Мегафайт состоится 25 сентября
Бокс Профессиональный бокс
07:44
Известны имена рефери и судей, которые обслужат бой Усик – Джошуа
Фото: talkSPORT

Известны имена рефери и судей, которые обслужат главный бой сентября в мировом боксе между украинским супертяжеловесом Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).

В ринге отработает местный рефери Майкл Александер. Судейским подсчетом займется интернациональная команда в составе Виктора Фесечко (Украина), Говарда Фостера (Великобритания) и Стива Вайсфелда (США).

Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. Украинец в начале недели прибыл в столицу Англии, где уже дал несколько интервью, а также провел открытую тренировку.

Некоторые эксперты выражают обеспокоенность тем, что бой пройдет в Лондоне, а значит победу по очкам Усику никто не отдаст.

Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.

Источник: vringe.com Сергей Остапенко
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Александр Усик Энтони Джошуа Александр Усик - Энтони Джошуа

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