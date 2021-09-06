Бой Сиренко – Устинов перенесен в Париж
Как проходит подготовка чемпиона WBC Сиренко к бою с российским ветераном под руководством экс-тренера Усика
Непобежденного украинского супертяжа ожидает непростой поединок
16:05
Сиренко и Али Башир / Фото: facebook.com/VladyslavSirenkoBoxing
Чемпион мира по версии WBC Asia Владислав Сиренко (17-0, 14 KO) опубликовал в своем Instagram видео своей тренировки накануне боя с российским ветераном, который пройдет 10 сентября в Париже, Франция:
Подготовка выходит на финишную прямую.
Напомним, что к предстоящему поединку украинца готовит бывший тренер Александра Усика (18-0, 13 KO).