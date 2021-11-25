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Как украинец Деревянченко и следующий соперник Ломаченко жестко месят груши

Боксеры вернутся в ринг в декабре
Бокс Профессиональный бокс
25 ноября 18:51
Как украинец Деревянченко и следующий соперник Ломаченко жестко месят груши
Сергей Деревянченко / Фото: HBO

Экс-претендент на титул в среднем весе Сергей Деревянченко (16-3, 10 KO) и бывший чемпион легкого веса Ричард Комми (30-3, 27 KO) готовятся к следующим поединкам.

Боксеры на последнем тренировке интенсивно поработали с грушей:

Напомним, что Деревянченко вернется в ринг 5 декабря, а Комми – 12 декабря в бою против Василия Ломаченко (15-2, 11 KO). XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.

Олег Шумейко-младший
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Ломаченко – Комми Ричард Комми Сергей Деревянченко

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