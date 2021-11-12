Камбосос показал комбинации, которые позволят ему забрать у Лопеса все чемпионские пояса
Камбосос дал детям обещание, что вернется в статусе абсолютного чемпиона после боя с Лопесом
Легковесы проведут поединок 28 ноября
13:13
Фото: Matchroom
Претендент по линии IBF в легком весе Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) разместил в своем Instagram пост в преддверии боя с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):
Увидимся через несколько недель, команда. У папы будет урожай в 5 чемпионских поясов.
Онлайн трансляция поединка Лопес – Камбосос. Начало – около 06:00.