Камбосос: «Хочу собрать все пояса легкого веса и подраться с Ломой»

После победы над Лопесом у австралийца есть две цели в дивизионе

Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбосос

Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube каналу Behind The Gloves назвал двух желаемых соперников после победы над абсолютным чемпионом Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Franchise WBC пояс Лопеса – я смотрю на этот пояс, как супертитул. У Хэйни есть пояс WBC, так что он тоже заслуживает признания. Как только я побью Лопеса, я закрою этот вопрос. Я сразу же подерусь с Девином, это моя первостепенная цель. Все говорят, что боятся Хэйни, но я не такой. Я хочу закрыть этот вопрос сразу же и показать, что вот ваш абсолютный чемпион – Джордж Камбосос. И также о Ломаченко. Все знают, что Лопес будет стоять в стороне от Ломаченко. Я бы хотел с ним подраться. Это два парня, которые в моем поле зрения.

Напомним, что Камбосос обвинил команду Лопеса в попытке заразить его и беременную жену коронавирусом.