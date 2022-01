Камбосос: «Мистер Арум, австралийцы приходят посмотреть на возвращение своего Императора домой»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) прокомментировал высказывание промоутера Боба Арума насчет того, что он обязан подраться с Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), а не с обладателем титула WBC Девином Хэйни (27-0, 15 KO), так как последнего плохо знают австралийские болельщики.

Mr Arum with all due respect they’re not coming in to watch Haney or Lomachenko, they are coming to watch their Emperor return home with all the belts after Taking Over boxing. These belts are Australia’s & Greece’s and they’re going to need an army to take them off us https://t.co/ozyU4RDOPl