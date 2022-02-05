«Ломаченко, скажи Аруму сделать серьезное предложение Ди Белле». Камбосос переключился с Хэйни
Камбосос: «Надеюсь, что я не заставил Лопеса задуматься о суициде после того, как отнял у него пояса»
Австралиец рассчитывает на продолжение карьеры американца
05 февраля 20:15
Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) высказался о суициальных мыслях, которые посещают его бывшего соперника Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO).
Подписчик:
«Ты заставил Теофимо задуматься о суициде после того, как отнял у него пояса».
Камбосос:
«Как бы жестоко это ни было, но надеюсь, что нет. Он замечательный талант и еще многое может дать нашему спорту».
As brutal as it was, I hope not, he’s a great talent and has plenty to give to our sport.— George "Ferocious" Kambosos Jr (@georgekambosos) February 5, 2022
Джордж Камбосос находится в ожидании контракта на следующий поединок.