Камбосос: «Надеюсь, что я не заставил Лопеса задуматься о суициде после того, как отнял у него пояса»

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 KO) высказался о суициальных мыслях, которые посещают его бывшего соперника Теофимо Лопеса (16-1-0, 12 KO).

As brutal as it was, I hope not, he’s a great talent and has plenty to give to our sport.