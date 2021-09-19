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Камбосос: «Я побью этого неоспоримого ребенка Лопеса»

Австралиец настроен забрать у абсолютного чемпиона его пояса
Бокс Профессиональный бокс
19 сентября 17:11
Камбосос: «Я побью этого неоспоримого ребенка Лопеса»
Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube каналу Fighthype.com поделился мнением о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):

Я побью этого неоспоримого ребенка. Выведу его из строя и заберу себе его пояса. Что же будет за история.

Я очень сосредоточен на это поединке. Я готовился к этому шансу всю жизнь. И это мой момент – пришло мое время. Я готов к драке.

Также Камбосос заявил, что Лопес не достоин быть чемпионом.

Олег Шумейко-младший
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Джордж Камбосос Теофимо Лопес

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