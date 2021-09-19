Камбосос: «Я побью этого неоспоримого ребенка Лопеса»

Джордж Камбосос / Фото: Thriller

Легковес Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) в интервью Youtube каналу Fighthype.com поделился мнением о предстоящем поединке с абсолютным чемпионом дивизиона Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO):



Я очень сосредоточен на это поединке. Я готовился к этому шансу всю жизнь. И это мой момент – пришло мое время. Я готов к драке.