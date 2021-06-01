Карманные эксперты Джошуа назвали Усика слабым. Британские болельщики разнесли их

Этот бой хотят увидеть не только в Украине

Мнение

Александр Усик и Энтони Джошуа / Коллаж - XSPORT.ua

Так будет ли бой? Поединок Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри, вроде как, бесповоротно сорвался. И если у «Цыганского короля» не сомневаются в необходимости устроить трилогию с Деонтеем Уайлдером. То у AJ и его команды есть сомнения.

Александр Усик – обязательный претендент на пояс WBO, он уже не первый год ждет своего шанса подраться с чемпионом. Вот он – шанс. Но у британца есть сомнения.

Сейчас Джошуа и Эдди Хирн вполне серьезно рассматривают возможность оставить пояс вакантным – они даже не пытаются скрывать того, что поединок против Усика им не интересен. И здесь, скорее нужно говорить не о слове «страх», а о слове «риск». Даже не так – о словосочетании «неоправданный риск». Британцы считают, что они могут потерять намного больше, чем заработать. Боксеры-бизнесмены на подобное развитие событий не готовы.

И болельщики от этого готовы их разорвать.

В Twitter заметили странную закономерность. Бои Энтони Джошуа в Британии транслирует. Эксперты этого телеканала достаточно странно ведут себя. Вот вся суть в двух словах:

Джошуа: дерется с призраком Пулева Эксперты Sky Sports: это интересный бой Джошуа: избегает Усика Эксперты Sky Sports: что же, Усик все равно не заслужил этот поединок

Суть вы уловили, да? Чемпион хорош при любых раскладах. Приятные для него варианты сразу же отсекаются.

Вот прямые цитаты экспертов сразу же после боя Александр Усик – Дерек Чисора. Twitter Sky Sports, почему-то, спустя больше чем полгода после поединка вырезал эти слова и добавил подпись:

«Джонни Нельсон и Карл Фроч оба согласны, что Александр Усик не доставит проблем Энтони Джошуа».

Карл Фроч: Если посмотреть этот бой, то мне было бы неудобно ставить Усика в топ-10 супертяжей мира. Он не был достаточно хорош. Это мое мнение.

Джонни Нельсон: Энтони Джошуа не увидел здесь вызова, о котором все думали. Его взгляд сказал мне достаточно.

"I WOULDN'T PUT USYK IN WITH A TOP CONTENDER"



After the Chisora fight @SkyJohnnyNelson and @Carl_Froch both agreed that @usykaa cannot threaten @anthonyjoshua



What do you think? pic.twitter.com/jChtv6Wsfi — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) May 28, 2021

Болельщики, естественно, начали удивляться подобным словам:

«Очень интересный вариант раскрутки вашего следующего соперника».

Один из фанатов взорвался в Twitter и вскоре получил поддержку на вот эти вот слова:

«Это невероятно. Он обязательный претендент, вы подлизы. Если Усик настолько сладкий пирожок, то почему они рассматривают возможность оставить пояс без боя?»

This is insane. Hes the mandatory you bootlickers, if usyk was an easy job they wouldn’t consider vacating the belt. https://t.co/CQnGpkyVXP — golovkins forearm (@overhandbombs) May 28, 2021

В ответ ему прилетели следующие реплики:

Они звучат испугано.

То, как они давят на педаль – смешно. Просто выйдете и скажите, что вы избегаете бывшего абсолютного чемпиона мира, потому что вам нужен легкий бой.

Все, что я слышу, это дерьмо от Хирна о том, что они заслужили легкий бой. У него большая часть карьеры такая, просто он проводит те бои так, что они выглядели жестко. И то, что Усик не звезда в Британии, что его никто не знает – это тоже пердеж.

Под тем видео с экспертным мнением Фроча и Нельсона достаточно и других комментариев (вспоминают Джонни, как он убеждал всех в том, что Белью техничнее Усика). Не будем приукрашать – есть и те, кто действительно несерьезно относятся к Усику. Но не все так однозначно. Есть конфликт мнений, есть интерес публики. И есть еще одно весьма занятное предположение:

Это последний бой Джошуа на Sky по контракту. Бой с Усиком – 600-700 тысяч продаж. Бой с Уайтом – 900 тысяч-1,2 миллиона. Просто бизнес.

Бой Усик – Джошуа вполне может состояться. По крайней мере, шансы на это значительно выше, чем месяц назад. И, как мы видим, этот поединок хотят увидеть не только в Украине.



