Карманные эксперты Джошуа назвали Усика слабым. Британские болельщики разнесли их

Так будет ли бой? Поединок Энтони Джошуа – Тайсон Фьюри, вроде как, бесповоротно сорвался. И если у «Цыганского короля» не сомневаются в необходимости устроить трилогию с Деонтеем Уайлдером. То у AJ и его команды есть сомнения.

Александр Усик – обязательный претендент на пояс WBO, он уже не первый год ждет своего шанса подраться с чемпионом. Вот он – шанс. Но у британца есть сомнения.

Сейчас Джошуа и Эдди Хирн вполне серьезно рассматривают возможность оставить пояс вакантным – они даже не пытаются скрывать того, что поединок против Усика им не интересен. И здесь, скорее нужно говорить не о слове «страх», а о слове «риск». Даже не так – о словосочетании «неоправданный риск». Британцы считают, что они могут потерять намного больше, чем заработать. Боксеры-бизнесмены на подобное развитие событий не готовы.

И болельщики от этого готовы их разорвать.

В Twitter заметили странную закономерность. Бои Энтони Джошуа в Британии транслирует. Эксперты этого телеканала достаточно странно ведут себя. Вот вся суть в двух словах:

Суть вы уловили, да? Чемпион хорош при любых раскладах. Приятные для него варианты сразу же отсекаются.

Вот прямые цитаты экспертов сразу же после боя Александр Усик – Дерек Чисора. Twitter Sky Sports, почему-то, спустя больше чем полгода после поединка вырезал эти слова и добавил подпись:

«Джонни Нельсон и Карл Фроч оба согласны, что Александр Усик не доставит проблем Энтони Джошуа».

