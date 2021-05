Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить

Если Усик и подерется с Джошуа, то не в ближайшее время

Энтони Джошуа устал. Устал ждать. Он по-прежнему мечтает стать абсолютным чемпионом мира, но ему надоело постоянно слушать организации, которые диктуют ему соперников.

И Эдди Хирн поддерживает его в этом желании. Или, может, даже это желание ему навязал, поскольку все чаще мы слышим эти формулировки именно от Хирна, а не Джошуа. Хотя, возможно, они действительно поняли, какая же это тяжелая и порой неблагодарная работа – удерживать три из четырех главных титулов чемпиона мира в супертяжелом весе.

Обязательные защиты в таком случае нужно проводить каждый год и, возможно, не раз. Удерживать три титула на протяжении долгого времени – настоящая головная боль.

Джошуа понимает это. Вероятно, он и хотел объединить все титулы, наконец-то поставить галочку напротив графы «абсолютный чемпион мира», а затем по одному освободить эти ремни и проводить поединки, которые он сам захочет. И которые, конечно же, принесут больше всего прибыли. Но он не учел одного: организовать бой против Тайсона Фьюри, который владеет последним поясом, будет очень тяжело.

Только в декабре Джошуа провел одну обязательную защиту против не слишком интересного ему Кубрата Пулева и удержал пояс IBF. Теперь же ему говорят драться с Усиком за пояс WBO, а это вторая подряд обязательная защита. Для Джошуа это становится уже рутиной.

Если бы одним словом можно было охарактеризовать состояние Джошуа и Хирна сейчас, то это было бы – разочарование. Оно так и сквозит буквально в каждом предложение последнего интервью промоутера. И связано оно, конечно же, со срывом поединка против Фьюри, который уже казался неизбежным.

Это состояние можно понять. Более того, Хирн зол, что команда Фьюри даже не попыталась откупиться от посягательств Уайлдера, который выиграл арбитраж. И главу Matchroom не волнует, что «Цыганскому королю» пришлось бы отдать половину своего гонорара.

Судя по всему, команда Фьюри даже не рассматривала цифру 20 миллионов долларов, которая наиболее часто фигурирует в СМИ. Кажется, что даже если бы британцу это стоило 100 долларов, он также бы предпочел подраться с Уайлдером, нежели отдать ему эти деньги. Почему? Он просто не сомневается, что победит, зачем же переплачивать? На Фьюри слишком давит его успех в прошлом бою с американцем, и он не сомневается, что сокрушит его и на этот раз. А Джошуа нужен пояс WBC – он никуда не денется.

Но вот уже и у команды британца пошли сомнения, нужен ли им вообще это перфекционизм.

На самом деле, Хирна беспокоит вопрос денег, и он понимает, что от титулов это мало зависит. Все знают, что в топ-3 супертяжелого веса Джошуа, Фьюри и Уайлдер, причем «Цыганский король» входил в эту группу, даже не владея никакими ремнями. Важен статус, а не количество обязательных защит. Но звание абсолютного чемпиона мира – давняя мечта Джошуа.

Логика рассуждений Хирна понятна – британские болельщики и так будут любить Джошуа, даже если он освободит титулы IBF и WBO ради того, чтобы провести не обязательную защиту, а раскрученный статусный бой. Пока британец не проиграет в ринге, его статус в глазах фанатов вряд ли изменится. И это плохая новость для Усика.

