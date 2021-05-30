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Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить

Слишком опасно за эти деньги
Бокс Профессиональный бокс
19:31
Боя Джошуа – Усик не будет. Энтони он не интересен, а Хирн ругается матом от нежелания его проводить
Мнение
Если Усик и подерется с Джошуа, то не в ближайшее время

Энтони Джошуа устал. Устал ждать. Он по-прежнему мечтает стать абсолютным чемпионом мира, но ему надоело постоянно слушать организации, которые диктуют ему соперников.

И Эдди Хирн поддерживает его в этом желании. Или, может, даже это желание ему навязал, поскольку все чаще мы слышим эти формулировки именно от Хирна, а не Джошуа. Хотя, возможно, они действительно поняли, какая же это тяжелая и порой неблагодарная работа – удерживать три из четырех главных титулов чемпиона мира в супертяжелом весе.

Обязательные защиты в таком случае нужно проводить каждый год и, возможно, не раз. Удерживать три титула на протяжении долгого времени – настоящая головная боль.

Джошуа понимает это. Вероятно, он и хотел объединить все титулы, наконец-то поставить галочку напротив графы «абсолютный чемпион мира», а затем по одному освободить эти ремни и проводить поединки, которые он сам захочет. И которые, конечно же, принесут больше всего прибыли. Но он не учел одного: организовать бой против Тайсона Фьюри, который владеет последним поясом, будет очень тяжело.

Только в декабре Джошуа провел одну обязательную защиту против не слишком интересного ему Кубрата Пулева и удержал пояс IBF. Теперь же ему говорят драться с Усиком за пояс WBO, а это вторая подряд обязательная защита. Для Джошуа это становится уже рутиной.

В последнем бою Джошуа проводил обязательную защиту против Пулева / Фото - Matchroom Boxing

Если бы одним словом можно было охарактеризовать состояние Джошуа и Хирна сейчас, то это было бы – разочарование. Оно так и сквозит буквально в каждом предложение последнего интервью промоутера. И связано оно, конечно же, со срывом поединка против Фьюри, который уже казался неизбежным.

Это состояние можно понять. Более того, Хирн зол, что команда Фьюри даже не попыталась откупиться от посягательств Уайлдера, который выиграл арбитраж. И главу Matchroom не волнует, что «Цыганскому королю» пришлось бы отдать половину своего гонорара.

Судя по всему, команда Фьюри даже не рассматривала цифру 20 миллионов долларов, которая наиболее часто фигурирует в СМИ. Кажется, что даже если бы британцу это стоило 100 долларов, он также бы предпочел подраться с Уайлдером, нежели отдать ему эти деньги. Почему? Он просто не сомневается, что победит, зачем же переплачивать? На Фьюри слишком давит его успех в прошлом бою с американцем, и он не сомневается, что сокрушит его и на этот раз. А Джошуа нужен пояс WBC – он никуда не денется.

Но вот уже и у команды британца пошли сомнения, нужен ли им вообще это перфекционизм.

«Джошуа – классический боец. Посмотрите на его резюме. Когда у него были легкие бои? Джошуа постоянно дерется с этими парнями, о которых ему присылают письма со словами: «Ты должен это сделать». На определенном этапе, учитывая, как он, вероятно, себя чувствует на данный момент и как себя чувствую я, мы не захотим, чтобы нам говорили, что делать», – говорит Хирн.

Эдди Хирн / Фото - boxingnews24.com

На самом деле, Хирна беспокоит вопрос денег, и он понимает, что от титулов это мало зависит. Все знают, что в топ-3 супертяжелого веса Джошуа, Фьюри и Уайлдер, причем «Цыганский король» входил в эту группу, даже не владея никакими ремнями. Важен статус, а не количество обязательных защит. Но звание абсолютного чемпиона мира – давняя мечта Джошуа.

«Мы делаем это все только потому, что мечтаем об абсолюте, – говорит Хирн. – Но это опять все провалилось. Так что я предпочитаю поступать по-своему, а не говорить: «Ты должен драться с этим парнем.

После боя с Владимиром Кличко нас обязали биться с Кубратом Пулевым, который получил травму за 10 дней до шоу. Потом мы провели объединение поясов с Джозефом Паркером. Подумали, что можно сделать бой за звание абсолюта, но мы снова получили письмо: вы должны провести защиту поясов с Поветкиным. Окей.

Победили Поветкина, потом было два боя с Руисом. Мы снова оказались в точке, когда можно говорить об объединении всех титулов, но нам снова пришло письмо – теперь вы должны драться с Пулевым! Мы сделали это. После срыва переговоров о бое с Фьюри нам опять говорят: деритесь с Усиком! Да б***ь! Не знаю, может я устал или агрессивный...»

Логика рассуждений Хирна понятна – британские болельщики и так будут любить Джошуа, даже если он освободит титулы IBF и WBO ради того, чтобы провести не обязательную защиту, а раскрученный статусный бой. Пока британец не проиграет в ринге, его статус в глазах фанатов вряд ли изменится. И это плохая новость для Усика.

Хорошая в том, что он в любом случае будет драться за титул. С большой долей вероятности, против Джо Джойса, а затем уже будет Джошуа. Победа над Джойсом поднимет статус украинца, для многих британцев Александр по-прежнему «какой-то крузер». Так быстро этот путь не проходят – горькая правда жизни.

«Но пока ничего не объявлено официально, надежда еще есть. Тем более, что сам Хирн находится со всех сторон под давлением, в том числе, и со стороны команды Усика.

«Мы пошли на бой с Пулевым, потому что думали, что дальше будет Фьюри. Теперь ему приказывают проводить защиту по другой линии. Он хочет с честью отстоять свои пояса. Он это сделает, но может наступить момент, когда он решит освободить титул. Думаю, у нас все будет хорошо».

Хирн и Джошуа не в восторге от перспективы боя с Усиком. Это совсем не то, что они ожидали. Его нетрудно будет организовать, но Хирн понимает, что проблем у его бойца в этом бою будет больше, чем профита от этого поединка. В такой ситуации нужно ломать голову и искать соперника с подобным статусом, но способным оказать меньше сопротивления.

Фрэнк Уоррен / Фото - Irish Mirror

Другой британский промоутер Фрэнк Уоррен готов воспользоваться нежеланием Джошуа драться с Усиком и уже активно продвигает бой украинца против Джойса.

«Если Джошуа решит отказаться от титула WBO и столкнется с меньшим сопротивлением, чем Усик, тогда наш боец Джо Джойс будет готов сразиться с украинцем.

Джойс не будет бояться встретиться с Усиком, если Джошуа решит, что не хочет встречаться со своим обязательным претендентом. Будет обидно, если в бою Фьюри – Джошуа не будет определяться абсолютный чемпион, но для нас это беспроигрышная ситуация». 

Возможно, бой с Джойсом пошел бы на пользу и Усику, но команда украинца пока что не готова с этим мириться. Понять можно, когда на горизонте замаячила такая большая перспектива, соглашаться на что-то меньшее очень не хочется. Однако в этой истории главные субъекты – Джошуа и Хирн, а они ищут легких и денежных путей. Пока что это не Усик.

Александр Черненко
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Александр Усик Энтони Джошуа Эдди Хирн Тайсон Фьюри

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