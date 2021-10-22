Олег Малиновский: «Бой с Херрингом будет непростым для Стивенсона»
Херринг: «В случае победы над Стивенсоном я хотел бы попасть в список Р4Р»
Чемпион WBO не против стать кандидаом на звание «боец года»
09:21
Джеймел Херринг и Шакур Стивенсон / Фото - dailynationtodayЧемпион мира по версии WBO в первом легком дивизионе Джеймел Херринг (23-2-0, 11 KO) в интервью YouTube-каналу SecondsOut поделился ожиданиями от боя со своим соотечественником, проспектом Шакуром Стивенсоном (16-0, 8 КО).
«В случае победы я хотел бы попасть в список Р4Р. Немало людей ставят Шакура на этот пьедестал, так что победа над ним могла бы поставить меня рядом с моими друзьями Джошем Тейлором, Эрролом Спенсом и Теренсом Кроуфордом. Раньше я и представить не мог, что смогу претендовать даже на десятую строчку. Это уже огромная честь, учитывая то, какой путь я прошел. Мне также было бы приятно стать кандидатом на звание бойца года».
Бой между Стивенсоном и Херрингом пройдет 23 октября на арене State Farm в Атланте, США.
Текстовая онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте. Примерное начало – 06:00.
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