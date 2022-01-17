Хирн назвал места проведения возможного поединка Хэйни – Камбосос
Хэйни – Камбососу: «Начинает казаться, что кто-то сливается»
Американец и австралиец устроили словесную перепалку
08:50
Девин Хэйни / фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) и обладатель титула WBC Девин Хэйни (27-0, 15 КО) устроили словесную перепалку в Twitter из-за их возможного поединка.
Хэйни:
«Эй, Джордж, мы устраиваем поединок или как? Я согласен на все твои условия, будь то вакцинация или поездка. Начинает казаться, что кто-то сливается».
Камбосос:
«Мне нравится, как ты манипулируешь и лжешь своим болельщикам. Ты много говоришь, но не показываешь никаких действий! Прямо как в твоих боях. Я терпеливо жду вместе со всеми своими поясами предложения от твоего босса, мистера Эдди Хирна, поскольку у меня готов стадион в Австралии, но я уже вижу отмазки».
Хэйни:
«Ты хочешь, чтобы наша сторона выложила деньги у тебя дома? Хорошо, без проблем. Вскоре увидимся и храни эти пояса, потому что вскоре они покинут Австралию».
Джордж Камбосос-младший назвал имена возможных оппонентов.