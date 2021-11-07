Ломаченко даже не рассматривают. Арум назвал имена приоритетных соперников для Лопеса
Хэйни: «Ломаченко снова побьет Лопеса – вот почему Теофимо много болтает»
Чемпион WBC уверен в безоговорочной победе украинца
16:57
Девин Хэйни / Фото: ESPN
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) высказался о результате возможного реванша абсолютного чемпиона дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) и Василия Ломаченко (15-2, 11 KO):
Ломаченко побьет его снова. Если они подерутся, он его побьет. Вот почему он болтает. Он пытается выставить это так, что Ломаченко нужно подраться с тем, с тем, с тем. Но Ломаченко побьет его, если они снова подерутся.
Промоутер Ломаченко хочет после боя с Ричардом Комми (30-3, 27 KO) свести украинца с чемпионом в двух весовых категориях.