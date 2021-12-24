Хэйни: «Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона»

Девин Хэйни / фото - boxingscene.com

Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (27-0, 15 КО) намерен стать следующим оппонентом абсолютного чемпиона в своем дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).

Цитирует Хэйни ресурс boxing247.com:

Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона, и многие требуют этого поединка. Я думаю, что он состоится, но болельщики должны и дальше оказывать давление на Джорджа и его команду, чтобы мы вправду смогли организовать этот бой.

В 2022 году я хочу сначала забрать у Камбососа все титулы, а затем, возможно, поднимусь в первый полусредний вес и начну кампанию там. Не могу сказать, с кем я там хочу подраться. Сейчас моя главная цель – Джордж Камбосос».