Хэйни: «Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона»
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни (27-0, 15 КО) намерен стать следующим оппонентом абсолютного чемпиона в своем дивизионе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО).
Цитирует Хэйни ресурс boxing247.com:
«Насколько я слышал, пока не было конкретных разговоров по поводу боя с Камбососом, но посмотрим. Впрочем, этот бой очень реален. Эдди Хирн сказал, что он очень реален, но, конечно, на пути к нему стоит много вещей. Многие парни вызывают Камбососа.
Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона, и многие требуют этого поединка. Я думаю, что он состоится, но болельщики должны и дальше оказывать давление на Джорджа и его команду, чтобы мы вправду смогли организовать этот бой.
В 2022 году я хочу сначала забрать у Камбососа все титулы, а затем, возможно, поднимусь в первый полусредний вес и начну кампанию там. Не могу сказать, с кем я там хочу подраться. Сейчас моя главная цель – Джордж Камбосос».
Маурисио Сулейман назвал франшизного чемпиона WBC и обладателя поясов WBA, IBF и WBO в легком дивизионе Джорджа Камбососа абсолютным чемпионом мира, хотя в этом весе у WBC есть чемпион мира Девин Хэйни.