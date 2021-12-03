Хэйни и Диас провели финальную дуэль взглядов накануне очного противостояния
Хэйни – о бое с Диасом: «Я хочу, чтобы он мне показал Теофимо»
Чемпион WBC уверен, что у Джозефа нет шансов
12:14
Фото: Matchroom
Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) в интервью iFL TV поделился мнением о грядущем поединке с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO):
Он чуть ли не набросился на меня во время битвы взглядов, но кого он пытается надуть. Мы деремся 5 декабря, получаем миллионы, он меня за лоха считает? С чего мне реагировать на его выпады. Либо я его подловлю, либо я ему покажу, как нужно действовать в ринге. Иного не дано.
Я хочу, чтобы он побежал на меня. Теперь мы это называем Тео (Теофимо Лопес – XSPORT). Посмотрим, как это сработает в его случае. Этот парень постоянно несете эту ху**ю, что он набросится на меня, будет свирепым псом. Пусть так и будет.
Дуэль взглядов легковесов. Следите за онлайн трансляцией поединка на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 5 декабря в 06:30.
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