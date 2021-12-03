Хэйни – о бое с Диасом: «Я хочу, чтобы он мне показал Теофимо»

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Чемпион WBC в легком весе Девин Хэйни (26-0, 15 KO) в интервью iFL TV поделился мнением о грядущем поединке с Джозефом Диасом (32-1-1, 15 KO):



Я хочу, чтобы он побежал на меня. Теперь мы это называем Тео (Теофимо Лопес – XSPORT). Посмотрим, как это сработает в его случае. Этот парень постоянно несете эту ху**ю, что он набросится на меня, будет свирепым псом. Пусть так и будет.