Хирн: «Нет проблем с тем, чтобы организовать реванш Усик – Джошуа в Украине»
Хирн: «Если Джошуа побьет Усика, то выйдет на новый уровень»
Британский промоутер – о перспективах своего подопечного
30 сентября 19:21
Эдди Хирн / Фото - ringside24Президент Matchroom Boxing промоутер Эдди Хирн рассказал, что британец Энтони Джошуа (24-2, 22 КО), несмотря на поражение от украинца Александра Усика (19-0, 13 КО), остается главной звездой в хэвивейте.
Цитирует Хирна Talksport.
«Джошуа даже сейчас находится на таком более высоком коммерческом уровне, чем Тайсон Фьюри Он, безусловно, самый крупный игрок в боксе в тяжелом весе, особенно в Великобритании. Честно говоря, даже Фьюри и его команда знают это. Если Джошуа побьет Усика, то он выйдет на новый уровень и это будет еще одно возвращение после поражения. Он по-прежнему остается самой большой звездой в супертяжелом дивизионе. Вы видели это в прошлую субботу. Посмотрите на фото. Посмотрите, как другие боксеры в Великобритании пытаются привлекать людей и делать подобные фото. Это невозможно».
Напомним, Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Британец сразу же заявил о желании провести незамедлительный реванш.
Комментарии 1