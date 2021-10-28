Хирн: «Никто не заслуживает шанса сразиться за титул чемпиона мира больше, чем Уайт»

Эдди Хирн / фото - Getty Images

Эдди Хирн, промоутер обязательного претендента на пояс WBC Диллиан Уайт (28-2, 18 КО), рассказал о сорванном поединке его подопечного с Отто Валлином (22-1, 14 КО), а также о долгожданном титульном шансе британца. Цитирует Хирна портал BBC.

После великолепной победы Фьюри над Деонтеем Уайлдером будет замечательно снова увидеть его поединок в Великобритании. Я не могу представить более идеальный бой. Мне кажется, что это будет самый большой британский титульный поединок в супертяжелом дивизионе со времен боя Леннокс Льюис - Фрэнк Бруно в 1993 году.

Фьюри не выступал в Великобритании с 2018 года. Его нынешнее резюме, в котором есть три боя с Уайлдером, а также популярность Уайта наверняка позволят собрать стадион».