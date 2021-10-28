Хирн: «Никто не заслуживает шанса сразиться за титул чемпиона мира больше, чем Уайт»
Эдди Хирн, промоутер обязательного претендента на пояс WBC Диллиан Уайт (28-2, 18 КО), рассказал о сорванном поединке его подопечного с Отто Валлином (22-1, 14 КО), а также о долгожданном титульном шансе британца. Цитирует Хирна портал BBC.
«Я обстоятельно поговорил с командой Валлина. У Уайта сейчас есть два варианта: назначить новую дату боя с Отто или, что, конечно, более вероятно, сразу бросить вызов Фьюри и подраться за титул чемпиона мира в супертяжелом весе в начале 2022 года. Давайте откровенно скажем, что он давно ждал этой возможности. Это будет отличный бой для боксерского мира. Никто не заслуживает шанса сразиться за титул чемпиона мира больше, чем Уайт.
После великолепной победы Фьюри над Деонтеем Уайлдером будет замечательно снова увидеть его поединок в Великобритании. Я не могу представить более идеальный бой. Мне кажется, что это будет самый большой британский титульный поединок в супертяжелом дивизионе со времен боя Леннокс Льюис - Фрэнк Бруно в 1993 году.
Фьюри не выступал в Великобритании с 2018 года. Его нынешнее резюме, в котором есть три боя с Уайлдером, а также популярность Уайта наверняка позволят собрать стадион».
Напомним, Диллиан Уайт поделился мнением об изменениях стиля Тайсона Фьюри.
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