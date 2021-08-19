Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 8
Сейчас 0
Сегодня 5
Завтра 2
Футбол (5 событий из 5) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Янг Бойз - Ференцварош 3:2 Окончен
22:00 Бенфика - ПСВ 2:1 Окончен
22:00 Мальме - Лудогорец 2:0 Окончен
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
21:45 Селтик - АЗ Алкмаар 2:0 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ингулец - Динамо 1:1 Окончен
Теннис (3 события из 46) показать все
ATP 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
03:05 Душан Ладжович - Гаэль Монфис 0:2 Окончен
WTA 2021 (Cincinnati, USA)
Календарь Таблица
04:55 Кэти Макнейли - Даяна Ястремская 0:2 Окончен
05:25 Людмила Самсонова - Виктория Азаренко 0:2 Окончен
нет важных матчей
Футбол (5 событий из 31) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Рандерс ФК - Галатасарай -:- Запланирован
20:00 Славия Прага - Легия Варшава -:- Запланирован
21:45 Фенербахче - ХИК Хельсинки -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - Алашкерт -:- Запланирован
22:00 Рапид Вена - Заря -:- Запланирован
Футбол (2 события из 4) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 РБ Лейпциг - Штутгарт -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Ворскла - Металлист-1925 -:- Запланирован

Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться

Промоутер американца считает, что способен договориться о поединке с «Танком»
Бокс Профессиональный бокс
07:15
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Дэвин Хэйни / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американца Девина Хэйни (26-0, 15 KO), считает, что способен договориться о поединке со звездным чемпионом в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Когда я говорю о том, что Девин не продлил соглашение с DAZN, то не имею в виду, что он теперь не наш боец. Он сделает это в ближайшее время. Однако мы оттянули момент для того, чтобы не было никаких оправданий со стороны других промоушенов.

Все понимают, о чем я. Сейчас, на самом деле, нет никаких причин, почему Леонард Эллерби и Джервонта Дэвис не могут протянуть нам руку. Мы бы ответили им согласием».

Девин Хэйни может подняться в первый полусредний вес.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Эдди Хирн Девин Хэйни Джервонта Дэвис

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Хирн намерен в начале 2022 года свести Бивола с британским топ-проспектом
Хирн намерен в начале 2022 года свести Бивола с британским топ-проспектом
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 14:26
Хирн рассказал, когда могут подраться Бивол и Буатси
Хирн рассказал, когда могут подраться Бивол и Буатси
Бокс
15 августа 20:45
Хирн рассказал, как проходят переговоры между Альваресом и Планотом
Хирн рассказал, как проходят переговоры между Альваресом и Планотом
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 11:55
1
Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта
Хирн назвал потенциальную дату следующего боя Уайта
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 19:15
1
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Хантер не верит в бой с Уайтом: «Когда речь заходит о бойцах Хирна, я буду последним, с кем они подерутся»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 15:55
Хирн: «Хочу, чтобы Джошуа победил Усика в невероятном стиле»
Хирн: «Хочу, чтобы Джошуа победил Усика в невероятном стиле»
Бокс Профессиональный бокс
13 августа 10:58

Новости: Бокс

Руис перенес операцию на колене
Руис перенес операцию на колене
Профессиональный бокс
08:15
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться
Профессиональный бокс
07:15
Пакьяо и Угас прибыли в Лас-Вегас
Пакьяо и Угас прибыли в Лас-Вегас
Профессиональный бокс
18 августа 22:50
Пакьяо завершил подготовку к бою против Угаса
Пакьяо завершил подготовку к бою против Угаса
Профессиональный бокс
18 августа 22:25
Кастаньо: «Хочу боксировать со Спенсом – в любителях я дважды отправлял его в нокдаун»
Кастаньо: «Хочу боксировать со Спенсом – в любителях я дважды отправлял его в нокдаун»
Профессиональный бокс
18 августа 21:55
Угас: «Хочу убедиться, что этот поединок станет последним для Пакьяо»
Угас: «Хочу убедиться, что этот поединок станет последним для Пакьяо»
Профессиональный бокс
18 августа 20:55
Хэй - о трилогии Фьюри - Уайлдер: «Деонтею необходимо давать шансы против любого соперника»
Хэй - о трилогии Фьюри - Уайлдер: «Деонтею необходимо давать шансы против любого соперника»
Профессиональный бокс
18 августа 20:15
Портер поделился прогнозом на бой между Пакьяо и Угасом
Портер поделился прогнозом на бой между Пакьяо и Угасом
Профессиональный бокс
18 августа 19:35
Тейлор – о бое с Каттераллом: «Это тяжелый поединок, но у меня нет сомнений в победе»
Тейлор – о бое с Каттераллом: «Это тяжелый поединок, но у меня нет сомнений в победе»
Профессиональный бокс
18 августа 18:25
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
1
Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Тема дня Никольченко – Беленюку: «Патриотизм – это действия, а не разговоры! Ты много сделал для нашей страны»
Художественная гимнастика
13 августа 17:40
10
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
88
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
48
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
3
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
И кто теперь скажет, что он маленький? Новое фото Усика заставит вас забыть, что ранее он выступал в крузерах
Бокс Профессиональный бокс
12 августа 15:51
11
Все новости