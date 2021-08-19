Хирн объяснил, почему бой Хэйни и Дэвиса может состояться

Промоутер американца считает, что способен договориться о поединке с «Танком»

Дэвин Хэйни / фото - boxingscene.com

Эдди Хирн, промоутер обладателя титула WBC в легком весе (до 61.2 кг), американца Девина Хэйни (26-0, 15 KO), считает, что способен договориться о поединке со звездным чемпионом в трех весовых категориях Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 KO).

Промоутера цитирует издательство boxingscene.com:

«Когда я говорю о том, что Девин не продлил соглашение с DAZN, то не имею в виду, что он теперь не наш боец. Он сделает это в ближайшее время. Однако мы оттянули момент для того, чтобы не было никаких оправданий со стороны других промоушенов. Все понимают, о чем я. Сейчас, на самом деле, нет никаких причин, почему Леонард Эллерби и Джервонта Дэвис не могут протянуть нам руку. Мы бы ответили им согласием».

Девин Хэйни может подняться в первый полусредний вес.