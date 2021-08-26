Хирн очертил список вероятных соперников на следующий поединок Уайта

30 октября временный чемпион WBC должен вернуться в ринг

Уайт и Хирн / Фото: Matchroom Boxing

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV рассказал, с кем временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) может провести грядущий поединок, запланированный на 30 октября:



Я просто пытаюсь решить вопросы со следующим соперником, и после Уайт будет готов вернуться в ринг. Крис Арреола, Джермайн Франклин, Чарльз Мартинс и еще несколько имен в списке.

Напомним, что британский промоутер хотел свести Уайта с Крисом Арреолой (38-7-1, 33 KO) в следующем поединке.