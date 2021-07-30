Хирн: «Поединок с Усиком намного сложнее для Джошуа, чем бой с Уайлдером для Фьюри»

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Промоутер обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн, заявил, что поединок его подопечного с Александром Усиком (18-0, 13 KO) является более конкурентным, чем бой чемпиона WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 KO).



С Усиком все по-прежнему не до конца понятно в супертяжелом весе. Я знаю, что он победил Чисору и Уизерспуна, но на сколько уровней ему еще придется подняться? Он должен показать намного больше, чтобы победить Джошуа.