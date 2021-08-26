Редкач попросил Пакьяо провести реванш против Угаса
Хирн: «Рад, что бой Пакьяо со Спенсом не состоялся»
Глава Matchroom уверен, что Эррол жестче разобрался бы с «Пакмэном»
16:16
Угас и Пакьяо / Фото: Sky Sports
Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что для Мэнни Пакьяо
(62-8-2, 39 KO) лучше, что он дрался с Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO), нежели с Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO), который снялся с поединка из-за травмы:
В каком-то смысле я рад, что Пакьяо так и не встретился со Спенсом, потому что его либо потрясли бы, либо нокаутировали. Эррол жестче Угаса.
Напомним, что Пакьяо планирует реванш с Угасом в середине зимы.
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