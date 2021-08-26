Хирн: «Рад, что бой Пакьяо со Спенсом не состоялся»

Глава Matchroom уверен, что Эррол жестче разобрался бы с «Пакмэном»

Угас и Пакьяо / Фото: Sky Sports

Промоутер Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн в интервью Youtube каналу iFL TV заявил, что для Мэнни Пакьяо (62-8-2, 39 KO) лучше, что он дрался с Йорденисом Угасом (27-4, 12 KO), нежели с Эрролом Спенсом (27-0, 21 KO), который снялся с поединка из-за травмы:



В каком-то смысле я рад, что Пакьяо так и не встретился со Спенсом, потому что его либо потрясли бы, либо нокаутировали. Эррол жестче Угаса.

Напомним, что Пакьяо планирует реванш с Угасом в середине зимы.