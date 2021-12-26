Хирн: «Сколько же Макгрегору нужно заплатить, чтобы он рискнул выйти в ринг с Джейком Полом»

Промоутер считает, что за гроши экс-чемпион UFC драться с ютубером не решится

Конор Макгрегор / Фото: Twitter Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что экс-чемпион UFC Конор Макгрегор (0-1) затребует невероятный гонорар за бой с ютубером Джеймо Полом (5-0, 4 KO):

Макгрегор неплох в боксе. У него есть опыт в любителях, он дрался с Мейвезером. Я бы хотел увидеть бой Конора и Джейка Пола. Но у Макгрегора есть проблема – хочет ли он быть избытым ютубером? Я имею ввиду, сколько ирландцу должны предложить, чтобы он рискнул выйти в ринг с Джейком. Ведь после всего, чего достиг Макгрегор, быть нокаутированным Джейком Полом было бы ужасно. Также Хирн назвал приоритетных соперников для Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) после поединка с Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Олег Шумейко-младший