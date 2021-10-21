Хирн: «Уайт провел отличный лагерь до травмы и был готов к бою»

У британца сорвался поединок против Отто Валлина

Фото: World Boxing News

Промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) Эдди Хирн рассказал о травме, которую получил его клиент.

30 октября британец должен был драться против шведа Отто Валлина (22-1, 14 КО) за звание официального претендента на титул WBC. Слова Хирна приводит BoxingScene:

«У Диллиана была эта травма последние пару недель, но в понедельник вечером в спарринге она усугубилась, было невозможно продолжать. Очень досадно, потому что Диллиан провел отличный лагерь до травмы и был готов к бою. Вечер бокса состоится 30 октября без него, мы желаем ему скорейшего выздоровления и с нетерпением ждем его возвращения на ринг».

Бой Уайт – Валлин не станут отменять, а просто перенесут на другую дату.