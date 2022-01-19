Промоутер Ломаченко заявил о переговорах об организации боя Фьюри – Усик
Хирн уверен в проведении Фьюри – Джошуа, даже если оба проиграют по четыре поединка
Промоутер уверен в организации лучших британских супертяжей современности
17:03
Фото: Matchroom
Промоутер Энтони Джошуа
(24-2, 22 KO) Эдди Хирн в интервью iFL TV заявил, что его подопечный точно проведет ожидаемый фанатами бокса поединок с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO):
Меня спрашивают о поединке Фьюри – Джошуа. Просто подходят люди и говорят: «Когда дерется Энтони с Тайсоном». Я отвечаю, что AJ проиграл Усику и вскоре проведет реванш. Но мне продолжают твердить о поединке Фьюри – Джошуа.
Даже если они оба проиграют по четыре раза, это сражение произойдет в какой-то момент.
Отметим, что глава Top Rank рассказал о переговорах по поводу проведения боя за «абсолюта» в хэвивейте.
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