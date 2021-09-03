Накануне боя с Усиком Джошуа солидно подсушился
Хирн: «Возможно, Усик – самый сложный соперник в карьере Джошуа»
Глава Matchroom Boxing рассказал, что AJ подходит к бою в отличной форме и замечательном настроении
3 сентября 13:02
Джошуа и Усик / Фото: Talk SPORT
Промоутер обладателя титулов WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) Эдди Хирн
считает, что если Александр Усик (18-0, 13 KO) в предстоящем поединке
выступит так же, как в бою с Дереком Чисорой (32-11, 23 KO), то у не нет никаких шансов:
Я видел Джошуа на прошлой неделе на промомероприятии Sky. Энтони расслаблен, у него отличная форма, он проводит замечательные спарринги. Джошуа чувствует себя хорошо.
Возможно, Усик – самый сложный соперник в карьере Джошуа. Здесь все еще остается вопросительный знак, не так ли? Вероятно, Усик уже адаптировался к супертяжелому весу, и он будет большой проблемой. Или же, возможно, мы получим то, что видели в бою против Чисоры. Я не думаю, что этого будет достаточно, чтобы победить Джошуа.
Пока Усик к бою с Джошуа набирает мышечную массу, британец действует в обратном направлении – избавляется от лишнего в угоду скорости.