«Хижняком просто манипулируют». Промоутер считает абсурдным оставаться Александру в любителях еще на три года

Александр Хижняк / Фото: Facebook ФБУ

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в интервью Youtube каналу The Glove Show поделился мнением о решении серебряного призера Токио-2020 Александра Хижняка выступить на Олимпиаде-2024:

Не повторит ли он путь Беринчика, который после Олимпиады, будучи серебряным призером, остался, утратив мотивацию работать и потерял два года карьеры. Для Хижняка я вижу путь как минимум в 3-4 года до титула чемпиона мира. Это возможно сделать, но только будучи компетентным специалистом в этой области, имея опыт, связи, наработки, достаточное количество финансового ресурса. А имея лишь амбиции без всего этого… Это тоже самое, что любому человеку иметь амбиции стать чемпионом мира по боксу. Амбиции можем иметь, но опыта, знаний, навыков у нас нет. Поэтому любой боксер подумает, что мы сумасшедшие люди.

Александр очень добрый и доверчивый парень, который чтит авторитеты. Благодаря этому он и добился успехов в боксе. Его отец является для него авторитетом, видно, что у отца есть джойстик от Александра, когда он выходит в ринг. Говорить о том, что это его личное решение… Конечно, оно его личное, но любое решение кем-то продиктовано. Как человек, который идет на выборы с собственным решением, а ему перед этим это решение продиктовали по телевизору.