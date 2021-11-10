«Хочу забирать себе 50% от его боев». Джейк Пол сошел с ума и хочет стать промоутером Канело

Известный YouTube блогер прокомментировал победу Альвареса над Плантом

Джейк Пол / фото - Getty Images

Известный американский YouTube блогер Джейк Пол поздравил Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с победой над Калебом Плантом (21-1, 12 КО) и завоеванием последнего титула среднего веса.

В интервью изданию TMZ Пол в шутку заявил, что был бы не против стать промоутером Канело, а также рассказал, как бы он делил гонорар мексиканца.

«Впечатляющее выступление. Уважаю того, кто заслуживает уважения. Он натуральный зверюга. Я подумываю над тем, чтобы подписать его к себе в Most Valuable Promotions. У него только одно поражение, поэтому для нас имеет смысл подписать его. Хочу забирать себе 50% от его боёв, но, думаю, он захочет поторговаться. Подписывай контракт!».

Напомним, Тайсон Фьюри помогает своему брату готовится к бою с Джейком Полом.