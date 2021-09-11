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Холифилд – о поединке с Белфортом: «Впервые мои дети сказали: «Папа, не надо, чтобы тебя били»
Легендарный американец оценил уровень своей защиты
12:24
Эвандер Холифилд / Фото - bleacherreportАбсолютный чемпион мира в двух весовых категориях Эвандер Холифилд прокомментировал предстоящий бой с бывшим обладателем титула UFC в полутяжелом дивизионе Витором Белфортом.
Цитирует легендарного американца ESPN US.
«Впервые мои дети сказали: «Папа, не надо, чтобы тебя били. Но по крайней мере, я выхожу на бой, зная, что могу постоять за себя. Защита решает многое. Никто не станет хорошим бойцом, пока не научится не попадать под удар. Я это прекрасно понимаю».
Бой состоится в ночь с 11 на 12 сентября во Флориде в рамках ивента от Triller.
Онлайн-трансляция боя Белфорт – Холифилд.
Напомним, комментировать встречу будет бывший президент США.
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