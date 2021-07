Хуку и Чисоре не смог, теперь попытка №3. Профессиональный «двойник» Усика уверен, что поможет Джошуа уничтожить украинца

Шокран Парвани и Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

До боя Энтони Джошуа и Александра Усика остается ровно два месяца. После отдыха в Марбелье британец уже полноценно приступил к подготовке к бою, используя все возможные для себя ресурсы.

В частности, британский боксер для спаррингов нашел еще одного профессионального «двойника» Усика – Шокрана Парвани. Ранее в команде Джошуа появился Томас Карти, который, как и Усик и Парвани, является левшой, и уже неоднократно помогал другим боксерам готовиться к поединкам против украинца.

ON OF THE WORLD@anthonyjoshua certainly enjoyed the view from the roof of the @SpursOfficial Stadium... will he still be on top after September 25th? pic.twitter.com/h9H0C4NtrU