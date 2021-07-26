Хуку и Чисоре не смог, теперь попытка №3. Профессиональный «двойник» Усика уверен, что поможет Джошуа уничтожить украинца

Очередной левша в тренировочном лагере британца

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Шокран Парвани и Энтони Джошуа / Фото - Sky Sports

До боя Энтони Джошуа и Александра Усика остается ровно два месяца. После отдыха в Марбелье британец уже полноценно приступил к подготовке к бою, используя все возможные для себя ресурсы.

В частности, британский боксер для спаррингов нашел еще одного профессионального «двойника» Усика – Шокрана Парвани. Ранее в команде Джошуа появился Томас Карти, который, как и Усик и Парвани, является левшой, и уже неоднократно помогал другим боксерам готовиться к поединкам против украинца.

ON OF THE WORLD@anthonyjoshua certainly enjoyed the view from the roof of the @SpursOfficial Stadium... will he still be on top after September 25th? pic.twitter.com/h9H0C4NtrU — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) July 20, 2021

Парвани – афганский супертяж, который живет и тренируется в Германии. Он уже работал в тренировочных лагерях Марко Хука и Дерека Чисоры, когда те готовились к поединку против Усика.

«У меня немного тот же стиль, что у Усика, – говорит он в интервью Sky Sports. – Я больше работаю ногами. Я ловкий парень, много двигаюсь. Усик тоже ловкий парень, но он не панчер. Я был на арене, когда он дрался с Марко Хуком. Он очень хорош, его IQ очень высок, я его очень высоко оцениваю. Но главный недостаток - у него нет силы. В девятом, 10 или 11 раунде? У него не будет силы драться, и Джошуа сломает его».

Парвани уверен, что он серьезно помог Хуку и Чисоре, но они все равно проиграли Усику. Тем не менее, с Джошуа должно быть все по-другому.

«Я хорошо поработал с Чисорой, – говорит Парвани. – В первом раунде я подумал:« «О, это Чисора!» Все говорили о нем, и теперь мы спаррингуем! Тогдашний менеджер Чисоры Дэвид Хэй говорил мне, что я хорошо поработал».

Парвани уверен, что Усику не по зубам справиться просто с уровнем Джошуа, а когда британец еще и проведет целевую подготовку к украинскому сопернику, то просто уничтожит его.

«Это другой уровень. Как чемпионат Европы и мира. Я видел его силу, [когда мы тренировались в его зале в Финчли]. Его апперкот и его хук совсем другие (чем у Хука и Чисоры – прим.), бро. У него огромная сила, но теперь на тренировках он еще больше и двигается. Он намного опаснее».

Усик – не соперник для Джошуа. В этом Парвани не сомневается, но, помимо этого, он уверен и в том, что британец уничтожит своего соотечественника Тайсона Фьюри в объединительном поединке, когда он состоится.

«Я думаю, что AJ нокаутирует Фьюри. Он предан своему делу и более сосредоточен. Он сосредоточен только на боксе, и это важно. Он победит Фьюри».

Усик тоже основательно готовится к бою против Джошуа. Уже известно, что в его лагере будет работать Владимир Кличко, который сам встречался с Джошуа в апреле 2017-го года, но тогда потерпел поражение нокаутом в 11-м раунде. Тот бой стал для Кличко последним в его профессиональной карьере.