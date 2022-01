Кличко не стал терпеть высказываний Фьюри о допинге Усика и закрыл Тайсону рот

Фото: Sky Sports

Владимир Кличко в своем Twitter заступился за украинского чемпиона супертяжелого веса Александра Усика (19-0, 13 KO), которого обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) обвинил в употреблении стероидов:



@Tyson_Fury you live in a glass house, and someone needs to take away your stones. Wasn’t long ago before our fight where you ACTUALLY tested positive. Anyone can Google it. Keep it classy!!! #usykchampion #ukraine #hypocrite @usykaa https://t.co/mQqJStAkZ6 pic.twitter.com/LlDu0vsiWa