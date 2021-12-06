Комми – о бое с Ломаченко: «Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими»

Ломаченко и Комми / Фото: ringside24.com

Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) поделился ожидания от грядущего боя с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):



Это словно бой за звание чемпиона мира, но без титулов. Мы оба занимаем высокие места в рейтингах большинства санкционирующих органов, и наш бой возглавит вечер бокса в MSG.

Что еще я могу сказать, о чем до сих пор не говорили? У него невероятная любительская карьера, и он принес свои навыки в профи, где стал чемпионом мира в трех весах. Он добился всего и является предметом гордости для бокса.

Мой тренер Андре Розье и Гэри Старк усердно работали со мной. Они верят в меня, и 11 декабря я возьму эту веру с собой в ринг. Я должен показать свое лучшее выступление. Я чувствую, что если буду сохранять концентрацию и слушать свой угол, то у меня будут все необходимые инструменты, чтобы одержать победу.