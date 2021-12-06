Комми – о бое с Ломаченко: «Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими»
Экс-чемпион мира в легком весе Ричард Комми (30-3, 27 KO) поделился ожидания от грядущего боя с Василием Ломаченко (15-2, 11 KO):
Если ты хочешь быть лучшим, то должен драться с лучшими, и Ломаченко – однозначно один из лучших. Будет честью разделить с ним ринг, но как только прозвучит стартовый гонг, он будет стоять на пути к моей мечте снова стать чемпионом мира.
Это словно бой за звание чемпиона мира, но без титулов. Мы оба занимаем высокие места в рейтингах большинства санкционирующих органов, и наш бой возглавит вечер бокса в MSG.
Что еще я могу сказать, о чем до сих пор не говорили? У него невероятная любительская карьера, и он принес свои навыки в профи, где стал чемпионом мира в трех весах. Он добился всего и является предметом гордости для бокса.
Мой тренер Андре Розье и Гэри Старк усердно работали со мной. Они верят в меня, и 11 декабря я возьму эту веру с собой в ринг. Я должен показать свое лучшее выступление. Я чувствую, что если буду сохранять концентрацию и слушать свой угол, то у меня будут все необходимые инструменты, чтобы одержать победу.
XSPORT.ua проведет онлайн трансляцию поединка Ломаченко – Комми. Начало – 12 декабря около 06:00.