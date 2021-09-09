Вальдес: «Я всегда считал и буду считать себя чистым бойцом»
Консейсао: «Бой с Вальдесом – самый важный момент в моей жизни»
Бразилец рассказал о своей мотивации перед поединком с чемпионом WBC
18:42
Робсон Консейсао / Фото - boxingsceneБразильский претендент на титул Робсон Консейсао (16-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий поединок с чемпионом мира по версии WBC во втором полулегком дивизионе мексиканцем Оскаром Вальдесом (29-0, 23 KO).
Цитирует Консейсао boxingnews24.com.
«Когда я дрался с Оскаром в статусе любителя, это был тяжелый бой. Мне пришлось сражаться с ним и толпой, потому что зрители поддерживали его, но тогда это меня мотивировало, а победа сделал счастливым. Здесь ситуация повторяется. Мне придется сражаться с двумя соперниками, с Оскаром и его фанатами. Но у меня нет сомнений в моей победе. Это очень важный момент для меня, самый важный момент в моей жизни. Я счастлив, что нахожусь здесь и не один. Я здесь для бразильской публики, для моей семьи, моей команды. Я уверен, что все будет хорошо».
Также Консейсао поделился мнением о двух положительных допинг-тестах у своего визави:
«Что касается проблем у чемпиона перед нашим боем, то, что сделано, то сделано. Внушительных объяснений со стороны Оскара и его команды нет. Но я здесь чтобы сразится в самой важной битве в моей жизни».
Напомним, что Вальдес и Консейсао проведут поединок 10 сентября на арене Casino Del Sol в Тусоне (штат Аризона, США).
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