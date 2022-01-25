«Давайте вернемся к урокам бокса». Сергей Ковалев готовится к возвращению в ринг
Ковалев: «Я уверен, что Ломаченко будет абсолютным чемпионом»
Российский полутяжеловес верит в успех бывшего лидера легкого дивизиона
11:58
Сергей Ковалев / Фото - FacebookЭкс-чемпион мира в полутяжелой весовой категории Сергей Ковалев (34-4-1, 29 KO) в Instagram c уверенностью заявил, что бывший обладатель титулов в трех дивизионах Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) сможет стать новым «королем» своего веса.
«Я уверен, что Вася будет абсолютом, сто процентов. Дай бог, удачи ему».
Напомним, промоутер Ломаченко Боб Арум работает над организацией для украинца боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе.