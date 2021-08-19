Редкач попросил Кличко усмирить Бурсака: «Скажите, чтобы на мои ягодицы даже не думал покушаться»
Красюк: «Беринчик – третий номер WBO, а Редкача я в рейтингах не припоминаю»
Генеральный директор K2 Promotions не видит смысла в поединке со спортивной точки зрения
17:05
Денис Беринчик / Фото: Twitter
Промоутер Дениса Беринчика (15-0, 9 KO) Александр Красюк рассказал свою точку зрения о возможном поединке легковеса против Ивана Редкача (23-6-1, 18 KO):
Такой поединок с точки зрения карьеры боксера должен нести какую-то цель. Кроме того, что выяснить, кто кому Рабинович, другого ничего нет. Беринчик третий номер рейтинга (в рейтинг листе WBO – прим.), Редкача я в рейтингах не припоминаю. Последний поединок Вани оставил много вопросов. Что даст Денису победа над Редкачом? Затрудняюсь ответить. Что даст Редкачу понимаю хорошо. Если хотят выяснить отношения, то могут сделать это на улице, в баре, на ринге в спарринге.
Напомним, что Беринчик заявил, что у него пока нет никаких конкретных предложений на следующий поединок.