Красюк: «Камбосос может начать свое шествие в США благодаря поединку с Лопесом»

Промоутер уверен, что у австралийца есть все шансы на победу над американцем

Джордж Камбосос / фото - boxingscene.com

Украинский промоутер Александр Красюк на подкасте BoxOffice признался, что его не удивит победа австралийского легковеса Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) в бою против абсолютного чемпиона 135-фунтового дивизиона Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

«Лично я здесь не отдаю преимущество ни одному, ни второму. Для меня это поединок 50 на 50. Как по мне, если они будут драться три раза, то три раза может быть разный исход. Один обладает своими преимуществами, другой – своими. И там, и там есть заряд, голод к победам. Несмотря на то, что Лопес обладает практически всеми поясами – там к WBC есть вопросы – он еще не звезда. Ему до звезды еще очень далеко ехать. Камбосос вообще, может быть, звезда в Австралии, но в Америке австралиец греческого происхождения – далеко не звезда. Он может начать свое шествие в США благодаря этому поединку. Как все будет происходить – это сумасшедшая интрига. Это очень интересный поединок. Если Лопес проиграет, это не будет апсет. Я не считаю, что победа Камбососа будет апсетом».

Поединок Лопес – Камбосос состоится в ночь с 27 на 28 ноября. Онлайн трансляция поединка будет доступна на сайте XSPORT.ua.

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