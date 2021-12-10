Шатерникова о сопернике Беринчика: «Чаниев приедет и даст бой»
Красюк лукавит? Букмекеры уверены, что Беринчик легко победит самого сложного соперника в карьере
Бой украинского легковеса возглавит вечер бокса в Броварах
15:56
Фото: K2
18 декабря в главном событии вечера бокса в Броварах украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 КО) проведет бой против бывшего претендента на титул чемпиона мира Исы Чаниева (15-3, 7 КО).
Промоутер Беринчика Александр Красюк заявил, что россиянин – самый сложный соперник в карьере его клиента. При этом букмекеры не оставляют Чаниеву практически никаких шансов. Так, на Беринчика можно поставить за коэффициент 1,06, в то же время успех Чаниева оценивается в коэффициент 8.
Напомним, в андеркарде у Беринчика подерутся два украинских супертяжеловеса.