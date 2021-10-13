Красюк нашел более сложного соперника для Фьюри, чем Уайлдер. Это не Усик, и не Джошуа

Промоутер признался, что ему нравится, как «Цыганский король» раскручивает бои

Промоутер чемпиона мира WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) Александр Красюк в интервью Behind The Gloves поделился мнением об обладателе титула WBC Тайсоне Фьюри, а также предположил, кто станет его следующим соперником: «Мне нравится Тайсон Фьюри, он отличный человек. Он необычная личность. Мне нравится то, как он относится к раскрутке своих боев, к раскрутке себя, как он преподносит информацию публике. Он отлично проявляет себя как боксер, боец, как актер, как нестандартная личность. Мне нравится его подход. В бою Отто Валлин – Диллиан Уайт (бой, в котором определится претендент на титул WBC) я отдаю предпочтение Уайту. Если он победит и встретится с Фьюри, то это будет непростой бой для Тайсона. Думаю, это будет очень большое шоу для Британии. И сам бой будет сложным вызовом для Фьюри. Он точно будет более сложным соперником, чем Уайлдер». Ранее Красюк назвал Фьюри «сладкой булочкой» для Усика и исключил вариант того, что «Цыганский король» станет следующим соперником украинца.

