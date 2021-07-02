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Красюк: «Скорость, навыки, решительность и концентрация Ломы были столь мощны, что у Накатани не было шансов»

Генеральный директор K2 Promotions назвал выступление «Хай-Тека» потрясающим
Бокс Профессиональный бокс
19:01
Красюк: «Скорость, навыки, решительность и концентрация Ломы были столь мощны, что у Накатани не было шансов»
Ломаченко против Накатани / Фото: Top Rank

Генеральный директор K2 Promotions Александр Красюк в эфире The Betfred Boxing Show поделился мнением о победе Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) над японцем Масайоши Накатани (19-2, 13 KO) нокаутом в девятом раунде.

Ломаченко показал абсолютно потрясающее выступление. Казалось, что два боксера на ринге находятся в разных измерениях. Японец находился в нормальном измерении, но на Землю прибыл инопланетянин из космоса и выступил на ринге.

Скорость, навыки, решительность и концентрация Ломаченко были настолько мощными, что он не оставил ни единого шанса сопернику и побеждал его каждую секунду.

Напомним, что после победы в крайнем поединке Лома поднялся в рейтинге P4P.

Олег Шумейко-младший
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Теги

Василий Ломаченко Масайоши Накатани Александр Красюк

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