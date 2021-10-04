Красюк: «Я увидел в глазах Джошуа беспокойство из-за Усика еще прошлой зимой»

Промоутер украинца не ожидал иного исхода, кроме как победы подопечного

Фото: facebook.com/Alexanderusyk

Генеральный директор K2Promotions Александр Красюк заявил в интервью Youtube каналу BoxOffice, что некоторые факторы указывали на то, что чемпион мира по версиям WBO/WBA/IBF/IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) победит экс-чемпиона дивизиона Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Я увидел в глазах Джошуа беспокойство еще прошлой зимой. Все сложилось в одну целостную картину. Джошуа явно не в востроге от поединка с Усиком – Александр слишком обученный для него, а еще и левша. Джошуа находился не в лучшем психологическом состоянии – его пик был во время победы над Владимиром Кличко. Также состояние Саши – Усик был на взлете, набирал высоту, разгоняясь. И четвертое – мотивация Усика. Абсолютное чемпионство в крузервейте – все, галочка поставлена. Смазанное выступление с Уизерспуном, неубедительная победа над Чисорой – Усику не нравилось, как о нем говорят. И он хотел показать, кто он на самом деле. Единственный шанс Джошуа победить – нокаутировать Усика.

У Усика раскрыли секрет победы над Джошуа.