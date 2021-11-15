Хопкинс: «Кроуфорд находится в начале спада. У него осталось лишь несколько хороших боев»
Кроуфорд: «Бой с Портером – большой вызов для моей карьеры»
Поединок состоится 20 ноября
21:30
Фото: Boxing Scene
Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) рассказал, почему принял бой против бывшего чемпиона мира Шона Портера (31-3-1, 17 КО). Его слова приводит talkSPORT:
«Не собирался проводить бой с Портером, когда перешел в полусредний вес. Но поскольку он один из лучших в дивизионе, а мы здесь, то я с нетерпением жду этого. Это просто один из моих больших вызовов в карьере.
Все всегда хотели увидеть, как я выступаю против лучших бойцов PBC. Портер – один из них. Думаю, он покажет свои лучшие навыки против меня. То же будет и с моей стороны. Поэтому 20 ноября будет отличный поединок.
Очень легко будет забыть о нашей дружбе. Когда мы выходим на ринг, мы перестаем быть друзьями».
Бой Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября. Для Теренса этот поединок может стать последним с Top Rank.
Напомним, Портер считает, что он – единственный боксер, который может победить Кроуфорда.
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