Кроуфорд: «Бой с Портером – большой вызов для моей карьеры»

Фото: Boxing Scene

Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) рассказал, почему принял бой против бывшего чемпиона мира Шона Портера (31-3-1, 17 КО). Его слова приводит talkSPORT:

Все всегда хотели увидеть, как я выступаю против лучших бойцов PBC. Портер – один из них. Думаю, он покажет свои лучшие навыки против меня. То же будет и с моей стороны. Поэтому 20 ноября будет отличный поединок.

Очень легко будет забыть о нашей дружбе. Когда мы выходим на ринг, мы перестаем быть друзьями».