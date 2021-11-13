Хэйни: «Портер сможет доставить Кроуфорду проблемы»
Кроуфорд признался, что беспокоится о стиле ведения боя Портером
Боксеры встретятся в ринге 20 ноября
20:54
Фото: DAZN
Чемпион мира WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 КО) рассказал, чем силен его будущий соперник Шон Портер (31-3-1, 17 КО). Слова Кроуфорда приводит ESPN:
«Он делает бои уродливыми. Вот это у него получается лучше всего. У него есть способность побеждать всеми возможными способами. Если ему нужно выйти в ринг и изуродовать бой, только для того, чтобы одержать победу, он сделает это не задумываясь. О таком, как он, нельзя не беспокоиться, потому что он сделает все возможное для победы».
Бой Кроуфорд – Портер состоится 20 ноября. Для Теренса этот поединок может стать последним с Top Rank.
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