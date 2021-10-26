Стивенсон все еще намерен подраться с Ломаченко. Но главное условие американца не изменилось
Кроуфорд рассказал, кто в скором времени станет суперзвездой бокса
Лестный отзыв от полусредневеса получил Стивенсон
17:41
Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) заявил в своем Twitter, что обладатель титулов в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) станет следующим бойцом, который достигнет статуса суперзвезды:
Я продолжаю говорить людям, что мой мелкий братишка Шакур Стивенсон станет следующим, кто поведет бокс. Но что я могу знать?
I keep telling people you little bro @ShakurStevenson going to be the next one to take over boxing but what do I know— Terence Crawford (@terencecrawford) October 24, 2021
Стивенсон, который ранее завоевал титул WBO во втором полулегком весе, продолжает призывать Василия Ломаченко (15-2, 11 KO) спуститься к нему в дивизион.
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