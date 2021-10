Кроуфорд рассказал, кто в скором времени станет суперзвездой бокса

Теренс Кроуфорд / Фото: Top Rank

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (37-0, 28 KO) заявил в своем Twitter, что обладатель титулов в двух весовых категориях Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) станет следующим бойцом, который достигнет статуса суперзвезды:



I keep telling people you little bro @ShakurStevenson going to be the next one to take over boxing but what do I know