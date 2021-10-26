Стивенсон все еще намерен подраться с Ломаченко. Но главное условие американца не изменилось

Для боя с Шакуром «Хай-Тек» должен вернуться во второй полулегкий вес

Шакур Стивенсон / Фото: Twitter Стивенсона

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Шакур Стивенсон (17-0, 9 KO) готов разделить ринг с экс-чемпионом мира в трех весовых категориях Василием Ломаченко (15-2, 11 KO). Но подниматься в легкий вес американец пока не намерен:



Более чем. Но в последний раз, когда я его слышал, он говорил, что остается в легком весе. Я же сам несколько раз называл его (Ломаченко) имя, и когда вызывал Оскара Вальдеса, то сперва назвал Ломаченко. Я хочу этот бой, я никого и ничего не боюсь, готов к кому и чему угодно.

Известен гонорар Стивенсона за титульный поединок с Джеймелом Херрингом (23-3, 11 KO).