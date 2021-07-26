Денис Беринчик победил звезду UFC Артема Лобова в бою на голых кулаках
«Кувалда чуть опухла». Беринчик показал последствия кулачного поединка с Лобовым
Украинец сообщил, что кроме отечности нет никаких проблем
26 июля 17:01
Денис Беринчик / Фото: Twitter
Украинский легковес Денис Беринчик (15-0, 9 KO) показал состояние свое руки на второй день после кулачного поединка экс-бойцом UFC Артемом Лобовым:
Ну вот, ну вот, второй день. Пошел отек, чуть-чуть опухоль. Кувалда чуть напухла. Так все нормально, кулак в норме. Целый, без травм, но опухший. Кувалдометр.
Боксер признался, что после кулачного дебюта он получил несколько хороших предложений.
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