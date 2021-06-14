Лебедев: «Стойко настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого»

Денис Лебедев / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал решение Александра Поветкина завершить профессиональную карьеру.

Не знаю, чем займется Саша после карьеры. Он разберется сам, присмотрится. Ездил недавно в Старый Оскол, Михаил Гала, чемпион Европы, тренер сборной России, говорил мне: «Дэн, так грустно, наша эпоха закончилась с Поветкиным». Но конец одного пути – это всегда начал другого. Подождем, что будет дальше, что выберет Саша. Я всегда буду рядом, когда будет надо, и у него таких людей много».