«Было круто разделить ринг с чемпионом». Майкл Хантер прокомментировал уход Поветкина на пенсию
Лебедев: «Стойко настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого»
Экс-чемпион прокомментировал решение соотечественника повесить перчатки на гвоздь
16:44
Денис Лебедев / фото - Getty Images
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Денис Лебедев прокомментировал решение Александра Поветкина завершить профессиональную карьеру.
«Столько настойчивости, сколько у Поветкина, я не видел ни у кого. Он сделал максимум, выжал что мог. Знаю, что его отец Владимир Иванович очень сильно этого хотел, Санек старался изо всех сил. Всему свое время. Я поддерживаю Сашу в его решении. Мы давно дружим, он как-то говорил, что всегда надо решение принимать самому, чтобы потом, если что-то не получилось, не сваливать на кого-то. Так что тут сваливать не на кого, принял решение и отвечай сам.
Не знаю, чем займется Саша после карьеры. Он разберется сам, присмотрится. Ездил недавно в Старый Оскол, Михаил Гала, чемпион Европы, тренер сборной России, говорил мне: «Дэн, так грустно, наша эпоха закончилась с Поветкиным». Но конец одного пути – это всегда начал другого. Подождем, что будет дальше, что выберет Саша. Я всегда буду рядом, когда будет надо, и у него таких людей много».
Напомним, Хантер пожелал удачи Поветкину на пенсии.
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