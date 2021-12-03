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Легендарный Пакьяо откроет киберспортивную организацию
Презентация клуба состоится в ближайшие дни
10:21
Мэнни Пакьяо / Фото - edition.cnn.comЭкс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо создал собственный киберспортивный клуб.
Легендарный филиппинец анонсировал в Twitter, что вскоре представит свою киберспортивную организацию под названием «Team Pacquiao GG».
Revealing something special.— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) December 1, 2021
Tune in on Dec. 4 at 2PM | @TeamPacquiao_GG pic.twitter.com/Qd0hwz1XIT
В каких дисциплинах будет представлена организация на данный момент неизвестно. Презентация нового клуба состоится 5 декабря.
Ранее Пакьяо официально зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента Филиппин, выборы которого состоятся 9 мая следующего года.
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